Словаччина відправить солдатів на кордон з Угорщиною для регулювання потоку мігрантів

07:58 07 вересня Київ, Україна

Глава уряду Словаччини Людовіт Одор заявив, що влада країни виділять майже 500 військовослужбовців, щоб допомогти поліції контролювати зростаючий потік мігрантів, які перетинають кордон з боку Угорщини.



Про це повідомляє агентство Reuters.



Зазначається, що у Словаччині спостерігається сплеск кількості мігрантів, переважно з Сирії, які перетнули Європейський Союз на угорсько-сербському кордоні і прямують до більш багатих країн, переважно Німеччини.



Прем'єр Словаччини зазначив, що оскільки кордон із Угорщиною неможливо перекрити, військові допоможуть поліції реєструвати мігрантів, а також патрулюватимуть міста у прикордонній зоні.

"Я хотів би запевнити громадян, що ми все ще говоримо про транзитну міграцію", – сказав Людовіт Одор.

У свою чергу, уряд Словаччини запропонував припинити практику видачі реєстраційних бланків мігрантам, тому що, на переконання чиновників, вони приваблюють мігрантів. Також там заявили про наміри покращити постачання продуктів харчування та гігієни у місцях, де мігранти чекають на реєстрацію.



За даними Міністерства внутрішніх справ Словаччини, станом на 5 вересня кількість затриманих нелегальних мігрантів з початку цього року становила 27 тисяч осіб.