Словаччина відправила війська на кордон із Угорщиною

10:57 31 жовтня Київ, Україна

Новий уряд Словаччини оголосив про розгортання сотень поліціянтів і військових уздовж угорського кордону, щоб стримувати зростаючу кількість нелегальних мігрантів.

Про це пише Deutsche Welle.



Новопризначений прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що нелегальну міграцію необхідно контролювати. Він зазначив, що до країни можуть потрапити люди, пов'язані із "терористичними" групами.



Фіцо не повідомив деталей розгортання, проте відвідав один із пунктів пропуску 30 жовтня пізно ввечері, щоб ознайомитися із заходами.

"Ми хочемо надіслати чіткий сигнал, що з новим урядом з'явився новий підхід до нелегальної міграції", - сказав міністр внутрішніх справ Матус Сутай Есток.

Звертаючись до журналістів, він додав, що для захисту прикордонних районів з Угорщиною буде розгорнуто "великі сили".



5 жовтня попередній уряд Словаччини відновив вибіркові перевірки на кордоні з Угорщиною. Рішення було ухвалено після того, як сусіди з ЄС Австрія, Чехія та Польща знову запровадили контроль на своїх словацьких кордонах, щоб стримати міграцію.