Словаччина відмовляється від російського ядерного палива

16:14 28 серпня Київ, Україна

Словаччина відмовляється від постачання ядерного палива з росії. Країна уклала угоду зі швейцарською філією американської компанії Westinghouse про постачання ядерного палива для АЕС.
 
Угода між словацькою та американською компаніями була укладена у рамках прагнень ЄС щодо припинення залежності від російських енергоносіїв, повідомляє Euractiv.
 
Нова угода з американською компанією Westinghouse означає, що через 18 місяців після вторгнення росії в Україну Словаччина диверсифікувала своїх постачальників найважливіших енергетичних матеріалів і тепер шукає інше джерело у Франції.
 
Майже 60% енергії, яку виробляє Словаччина, надходить від атомних електростанцій, які у свою чергу працюють на російському ядерному паливі.
"Забезпечення іншого постачальника ядерного палива для наших електростанцій є важливим кроком до зміцнення енергетичної безпеки Словаччини. АЕС є важливою опорою в енергетичному балансі нашої країни, тому я вважаю вкрай важливим забезпечити диверсифікацію постачання ядерного палива для їхньої стабільної роботи", – заявив директор електричної комунальної компанії Словацькі електростанції Броніслав Стрічек.
Зазначається, що спочатку нове паливо має бути схвалено для використання у словацьких ядерних реакторах. У разі отримання позитивних результатів, ядерне паливо з альтернативної країни надійде до Словаччини протягом року.

Словацькі електростанції прагнуть залучити щонайменше одного додаткового постачальника енергетичного палива. У травні компанія підписала меморандум про співпрацю з французькою компанією Framatom, вказуючи на інше потенційне джерело, пише видання.

Westinghouse – американська компанія, але контракт зі Словаччиною був підписаний з її шведською філією.