Словаччина відмовляється від російського ядерного палива

Угода між словацькою та американською компаніями була укладена у рамках прагнень ЄС щодо припинення залежності від російських енергоносіїв, повідомляє Euractiv.

Нова угода з американською компанією Westinghouse означає, що через 18 місяців після вторгнення росії в Україну Словаччина диверсифікувала своїх постачальників найважливіших енергетичних матеріалів і тепер шукає інше джерело у Франції.

Майже 60% енергії, яку виробляє Словаччина, надходить від атомних електростанцій, які у свою чергу працюють на російському ядерному паливі.

Словаччина відмовляється від постачання ядерного палива з росії. Країна уклала угоду зі швейцарською філією американської компанії Westinghouse про постачання ядерного палива для АЕС.