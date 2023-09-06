Словаччина відмовляється від російського ядерного палива

Словаччина відмовляється від постачання ядерного палива з росії. Країна уклала угоду зі швейцарською філією американської компанії Westinghouse про постачання ядерного палива для АЕС.
Угода між словацькою та американською компаніями була укладена у рамках прагнень ЄС щодо припинення залежності від російських енергоносіїв, повідомляє Euractiv.
Нова угода з американською компанією Westinghouse означає, що через 18 місяців після вторгнення росії в Україну Словаччина диверсифікувала своїх постачальників найважливіших енергетичних матеріалів і тепер шукає інше джерело у Франції.
Майже 60% енергії, яку виробляє Словаччина, надходить від атомних електростанцій, які у свою чергу працюють на російському ядерному паливі.
Зазначається, що спочатку нове паливо має бути схвалено для використання у словацьких ядерних реакторах. У разі отримання позитивних результатів, ядерне паливо з альтернативної країни надійде до Словаччини протягом року.
Словацькі електростанції прагнуть залучити щонайменше одного додаткового постачальника енергетичного палива. У травні компанія підписала меморандум про співпрацю з французькою компанією Framatom, вказуючи на інше потенційне джерело, пише видання.
Westinghouse – американська компанія, але контракт зі Словаччиною був підписаний з її шведською філією.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі