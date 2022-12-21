Словаччина звільнена від санкцій ЄС щодо нафти росії

17:04 21 грудня Київ, Україна

Звільнення від санкцій ЄС дозволяє Словаччині продовжувати експорт нафтопродуктів, зокрема, дизельного палива, в Україну.



Про це заявив міністр економіки Словаччини Карел Гірман, повідомляє Reuters.



Головний нафтопереробник країни Slovnaft, що входить до складу угорської енергетичної компанії MOL, зіткнувся з необхідністю припинити експорт продуктів, перероблених з російської нафти, на більшість ринків, після набрання чинності санкціями з 5 лютого наступного року.



Цей виняток із санкцій дозволяє Slovnaft експортувати нафтопродукти в Україну, яка зіткнулася з серйозним дефіцитом електроенергії та опалення цієї зими, спричиненої російськими атаками на критичну інфраструктуру.

"Нам вдалося домовитися про звільнення Словаччини, Slovnaft від режиму санкцій, який набирає чинності після 5 лютого. Завдяки цьому Slovnaft зможе експортувати всі нафтопродукти не лише до Чехії, а й до України… що допоможе стабілізувати виробництво та операційні результати нашого НПЗ Slovnaft наступного року”, – сказав Гірман.

Агентство зазначає, що Словаччина отримує майже 100% сирої нафти з росії нафтопроводом Дружба, який проходить через Україну.



Але Slovnaft планує скоротити частку приблизно до 60% наступного року, щоб зберегти свій потенціал для експорту на інші ринки.



Наразі нафтопереробний завод Slovnaft експортує значну частину продукції обсягом 124 тис. барелів на день.



Раніше компанія заявила, що тестує різні суміші, щоб замінити частину своїх поставок із росії.