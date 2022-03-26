Словаччина: Компартія Чехословаччини визнана злочинною організацією

07:01 05 листопада Київ, Україна

Депутати від партій словацької урядової коаліції, що займають більшість в Нацраді, прийняли закон про декомунізацію.

Закон забороняє називати вулиці і громадські місця на честь представників комуністичного і фашистського режимів, а також розміщувати символи, які пропагують згадані ідеології на пам'ятках або меморіальних дошках.



Повідомляється, що палата депутатів також додала до Закону про аморальність і незаконність комуністичної системи положення про те, що «комуністичний режим в Чехословаччині з 1948 по 1989 рік був незаконним і був направлений на придушення основних прав і свобод». Колишня Комуністична партія Чехословаччини та її крило - Комуністична партія Словаччини (КСС), визнані злочинною організацією.



Вулиці і громадські місця в Словаччині неможливо буде також назвати на честь представників Словацької Республіки з 1939 по 1945 роки, які були пов'язані з нацистською Німеччиною.



Ці заборони не поширюються на осіб, які приєдналися до опору комуністичному, фашистському або нацистського режиму. У разі сумнівів, це буде вирішувати Інститут національної пам'яті, який в Словаччині, серед іншого, відзначає «період несвободи».