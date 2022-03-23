Словаччина: тестування дорослого населення і заборона виходу на вулицю без результату тесту

06:21 29 жовтня Київ, Україна

Уряд Словаччини, як запобіжний захід, в найближчі вихідні проведе тестування на COVID-19 всього дорослого населення країни, а поки в країні обмежене пересування. Діяти воно буде до 8 листопада.



Однак, прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що заборона не поширюється на тих, у кого з 2 листопада при собі буде негативний тест на коронавірус.



Через COVID-тестування пройде все доросле населення країни (старше 10 років). Проведення тестів заплановане на найближчі два уїк-енди.



За останню добу в Словаччині зафіксували 2887 нових хворих на COVID-19, 8 осіб померли.



Всього з початку епідемії захворіло 48 943 особи, 184 людини померли.