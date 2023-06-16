Злив секретних документів Пентагону: Тейшейрі висунули звинувачення

09:44 16 червня Київ, Україна

США Велике журі присяжних у Бостоні висунуло військовослужбовцю Повітряної національної гвардії США Джеку Тейшейрі звинувачення у зберіганні та передачі секретної інформації з питань національної оборони через соцмережу, починаючи приблизно з 2022 року і до моменту його арешту у квітні.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США. Усього звинувачення містить шість пунктів.

"21-річний Джек Дуглас Тейшейра з Норт-Дайтона, штат Массачусетс, був звинувачений за шістьма пунктами в умисному зберіганні та передачі секретної інформації щодо національної оборони", - йдеться в повідомленні.

Тейшейра звинувачується в тому, що він поділився інформацією з користувачами соцмережі, які, як він знав, не мали права її отримувати. Цим він, за твердженням, порушив законодавство США та поставив під загрозу національну безпеку.

"Як зазначено в обвинувальному висновку, Джек Тейшейра отримав від уряду Сполучених Штатів доступ до засекреченої інформації з питань національної оборони, у тому числі інформації, розголошення якої може завдати виключно серйозної шкоди національній безпеці", - заявив генеральний прокурор США Меррік Б. Гарланд.

За словами директора ФБР Крістофера Рея, особи, яким надано допуск до державної таємниці, зобов'язані захищати засекречену інформацію та охороняти секрети держави.

“Звинувачення у сьогоднішньому обвинувальному акті свідчать про серйозне порушення цієї довіри. ФБР і наші партнери залишаються непохитними у своєму прагненні притягнути до відповідальності тих, хто ставить під загрозу нашу національну безпеку та безпеку наших союзників у всьому світі», - заявив директор ФБР.

Кожне звинувачення у несанкціонованому зберіганні та передачі інформації, що становить державну таємницю, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, умовного – до 3 років та штрафу у розмірі до 250 000 доларів США.

Федеральний суддя визначить будь-який вирок після розгляду керівних принципів винесення вироків США та інших передбачених законом чинників.



Розслідуванням справи займається ФБР.