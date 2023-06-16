Злив секретних документів Пентагону: Тейшейрі висунули звинувачення

У США Велике журі присяжних у Бостоні висунуло військовослужбовцю Повітряної національної гвардії США Джеку Тейшейрі звинувачення у зберіганні та передачі секретної інформації з питань національної оборони через соцмережу, починаючи приблизно з 2022 року і до моменту його арешту у квітні.
Про це повідомляє Міністерство юстиції США. Усього звинувачення містить шість пунктів.
Тейшейра звинувачується в тому, що він поділився інформацією з користувачами соцмережі, які, як він знав, не мали права її отримувати. Цим він, за твердженням, порушив законодавство США та поставив під загрозу національну безпеку.
За словами директора ФБР Крістофера Рея, особи, яким надано допуск до державної таємниці, зобов'язані захищати засекречену інформацію та охороняти секрети держави.
Кожне звинувачення у несанкціонованому зберіганні та передачі інформації, що становить державну таємницю, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, умовного – до 3 років та штрафу у розмірі до 250 000 доларів США.
Федеральний суддя визначить будь-який вирок після розгляду керівних принципів винесення вироків США та інших передбачених законом чинників.
Розслідуванням справи займається ФБР.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі