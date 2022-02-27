Сліпий житель Піднебесної підкорив Еверест

16:18 31 травень Київ, Україна

46-річний сліпий Чжан Хун з Китаю зійшов на найвищу вершину в світі з боку Непалу, ставши першою сліпою людиною в Азії, кому підкорився Еверест.

Про це повідомляє Reuters.



24 травня сліпий Чжан Хун разом з трьома висотними гідами підкорив висоту в 8849 метрів і успішно повернувся в базовий табір альпіністів.

"Незалежно від того, чи є ви інвалідом або нормальним, втратили ви зір або у вас немає ніг або рук, це не має значення, поки у вас сильний розум, ви завжди можете виконати те, на що інші люди скажуть "Ні"", - зізнався рекордсмен з Китаю.

Тренував і готував до сходження Чжана його друг, тренер і гірський гід Цзян Цзи. Відомо, що китайський альпініст втратив зір у віці 21 року внаслідок глаукоми.



Повідомляється, що на подвиг з підкорення Евересту його надихнув американець Ерік Вейхенмайер, який зміг піднятися на Джомолунгму в 2001 році.

Як розповів Чжан Хан, він був дуже наляканий на початку місії, оскільки через сліпоту йому не завжди вдавалося знаходити центр ваги і він кілька разів падав.