Сліпий житель Піднебесної підкорив Еверест

46-річний сліпий Чжан Хун з Китаю зійшов на найвищу вершину в світі з боку Непалу, ставши першою сліпою людиною в Азії, кому підкорився Еверест.
Про це повідомляє Reuters.
24 травня сліпий Чжан Хун разом з трьома висотними гідами підкорив висоту в 8849 метрів і успішно повернувся в базовий табір альпіністів.
24 травня сліпий Чжан Хун разом з трьома висотними гідами підкорив висоту в 8849 метрів і успішно повернувся в базовий табір альпіністів.
Тренував і готував до сходження Чжана його друг, тренер і гірський гід Цзян Цзи. Відомо, що китайський альпініст втратив зір у віці 21 року внаслідок глаукоми.
Повідомляється, що на подвиг з підкорення Евересту його надихнув американець Ерік Вейхенмайер, який зміг піднятися на Джомолунгму в 2001 році.
Як розповів Чжан Хан, він був дуже наляканий на початку місії, оскільки через сліпоту йому не завжди вдавалося знаходити центр ваги і він кілька разів падав.
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