Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти Олександра Невзорова

18:41 22 березня Київ, Україна

Слідчий комітет Росії порушив проти журналіста Олександра Невзорова кримінальну справу за статтею про поширення фейків про російську армію.



За версією слідства, Невзоров «опублікував свідомо неправдиву інформацію про навмисне обстріл Збройними Силами РФ пологового будинку в місті Маріуполі». Записи про це журналіст опублікував 9 березня в інстаграмі, а 19 березня – у ютьюбі.



У СК підкреслили, що в Міноборони РФ раніше називали недостовірними відомості про те, що російська авіація вдарила по пологовому будинку в Маріуполі.



Сам Невзоров поки що це не коментував.