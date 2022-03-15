Слідчий комітет РФ розпочав перевірку щодо співробітниці Першого каналу, що увірвалася в ефір

12:05 15 березня Київ, Україна

Слідчий комітет розпочав дослідчу перевірку щодо Марини Овсяннікової, яка з антивоєнним плакатом увірвалася під час прямого ефіру до студії програми «Врємя» на Першому каналі, повідомило джерело ТАРС у правоохоронних органах.



За його словами, перевірка проводиться за ст. 207.3 Кримінального кодексу (публічне поширення явно неправдивої інформації про використання Збройних сил). Яка саме частина цієї статті приписується Овсянніковій, співрозмовник ТАРС не уточнив. Він наголосив, що адміністративний протокол на неї складати не стали.



Те, що на Овсяннікову готують кримінальну справу, підтверджує і видання Baza. За його даними, спочатку на неї хотіли оформити лише адміністративний протокол, але пізніше співробітники силових органів зібралися на позачергову нараду та вирішили порушити кримінальну справу.



Офіційно ця інформація не підтверджувалася.

ДОВІДКА



Жінка увірвалася до студії Першого каналу напередодні, 14 березня. Вона стала за спиною ведучої Катерини Андрєєвої, тримаючи антивоєнний плакат і вимовляючи антивоєнні гасла. Її затримали.



Овсяннікова - співробітниця Першого каналу. Перед акцією вона записала відеозвернення, в якому засудила «спеціальну військову операцію» в Україні та висловила надію на те, «що братні народи ще зможуть помиритися», повідомляє «Комерсант».



Адвокат правозахисної групи «Агора» Данило Берман повідомив «Медузі» (видання визнано іноагентом) вранці 15 березня, що адвокати не можуть знайти Овсяннікову — ні в черговій частині «Останкіно», ні в інших відділках поліції міста.



Президент України Володимир Зеленський подякував Овсянніковій.



Ст. 207.3 було внесено до КК після початку операції в Україні. Без обтяжуючих обставин максимальне покарання за нею — до трьох років позбавлення волі, при використанні «службового становища» — до 10 років позбавлення волі. Якщо ж діяння призвело до «тяжких наслідків», то покарання — до 15 років позбавлення волі.