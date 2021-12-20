Слідчий комітет Білорусі визнав 65 потерпілих у кризі на кордоні

Як відомо, ситуація на білоруському кордоні залишається дуже напруженою. З настанням холодів у таборі нелегальних мігрантів почалися проблеми зі здоров'ям. Особливо страждають від холоду діти, жінки та літні люди. Окрім захворювань, серед мігрантів є жертви і від бойових сутичок із прикордонниками.
Як повідомило сьогодні, 19 листопада, агентство БелТА, влада Республіки Білорусь офіційно визнала 65 постраждалих, які фігурують у справі про злочин проти безпеки людства.
Про те, що на сьогодні Слідчим комітетом Білорусі були допитані і в результаті зараховані до жертв протиправних дій вже 65 осіб, розповів керівник комітету Дмитро Гора.
Крім того, голова Слідкому вказав на те, що серед потерпілих є двоє білорусів та один росіянин. А з 62 вихідців із Іраку – 14 неповнолітніх.
Нагадаємо, що днем раніше в таборі біженців на польсько-білоруському кордоні від переохолодження помер однорічний малюк нелегальних мігрантів. Допомогу мігрантам надають як польська, так і білоруська сторона. Для біженців організовано логістичні центри та притулки.
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