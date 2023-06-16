Переховувався понад 20 років: затримано підозрюваного у масових вбивствах людей у ​​Руанді

16:17 25 травня Київ, Україна

Один із основних підозрюваних у масових вбивствах, скоєних під час геноциду в Руанді у 1990-х роках, був затриманий у Південно-Африканській Республіці. Він переховувався понад 20 років.

Цю інформацію озвучив Міжнародний залишковий механізм кримінальних трибуналів (IRMCT)* ООН.

Фульгенс Каїшема був затриманий у місті Парл у спільній операції південноафриканської влади та розшукової команди Офісу прокурора IRMCT.



Каїшему звинувачують в організації вбивства близько 2 тисяч біженців з народності тутсі – чоловіків, жінок, дітей та літніх людей – у католицькій церкві в Ньянгу під час геноциду тутсі в Руанді у 1994 році. Фульгенс Каїшема перебував у розшуку з 2001 року.



Він брав участь у плануванні та виконанні масового вбивства, у тому числі купив та розподілив бензин для підпалу церкви з біженцями всередині. Коли її не вдалося спалити, він разом із спільниками використовував бульдозер, щоб знести церкву. Потім він брав участь у похованні загиблих у братських могилах.



В IRMCT додали, що Каїшема використав псевдоніми та фальшиві документи, щоб приховати своє обличчя, покладався на своїх "довірених шанувальників", у тому числі родичів та членів колишніх руандійських угруповань, які "розділяли ідеологію геноциду "Сила хута"".

"Його вдалося виявити завдяки розслідуванню на основі аналізу, яке спиралося на докази багатьох джерел як за традиційними, так і за передовими методиками", - йдеться в повідомленні IRMCT.

За словами генпрокурора IRMCT Сержа Браммерца, Каїшема переховувався понад 20 років.

"Фульгенс Каїшема переховувався понад 20 років. Його арешт означає, що він нарешті постане перед правосуддям через свої ймовірні злочини", - сказав Браммерц.

Він також визнав внесок міжнародної спільноти, зокрема оперативних груп країн Африки та партнерів із США, Великобританії та Канади.