Переховувався 30 років: в Італії затримали боса "Коза Ностра"

В Італії затримали боса мафії "Коза Ностра" Маттео Мессіну Денаро, який ховався від правосуддя з 1993 року.
Про це повідомляє La Repubblica.
За інформацією видання, одного з найнебезпечніших в Італії мафіозі Маттео Мессіна Денаро затримали в приватній клініці Маддалена в Палермо, де він проходив терапію.
2020 року італійський суд заочно засудив Маттео Мессіну Денаро до довічного ув'язнення. Другий довічний термін він отримав за співучасть в організації вбивств легендарних італійських слідчих Джованні Фальконе і Паоло Борселліно і восьми поліціянтів, які їх охороняли в Сицилії в 1992 році.
Раніше італійця вже засуджували до довічного терміну за участь в організації терактів у Римі, Флоренції та Мілані у 1993 році, внаслідок яких загинуло десять людей і близько ста було поранено.
За інформацією видання, одного з найнебезпечніших в Італії мафіозі Маттео Мессіна Денаро затримали в приватній клініці Маддалена в Палермо, де він проходив терапію.
2020 року італійський суд заочно засудив Маттео Мессіну Денаро до довічного ув'язнення. Другий довічний термін він отримав за співучасть в організації вбивств легендарних італійських слідчих Джованні Фальконе і Паоло Борселліно і восьми поліціянтів, які їх охороняли в Сицилії в 1992 році.
Раніше італійця вже засуджували до довічного терміну за участь в організації терактів у Римі, Флоренції та Мілані у 1993 році, внаслідок яких загинуло десять людей і близько ста було поранено.
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