Скоро: Tesla з технологією 5 рівня

16:40 09 липень Київ, Україна

Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що вони "дуже близькі" до презентації технології 5 рівня для безпілотних автомобілів.

"Я впевнений, що технологію 5 рівня або повну автономію запустять, і, думаю, це станеться дуже швидко.

Я впевнений, що у нас буде готовий базовий функціонал технологи п'ятого рівня в цьому році ", - сказав Маск.

У відповідності зі стандартами Професійної асоціації інженерів-автомобілебудівників (SAE International), є 6 рівнів автоматизації для безпілотних автомобілів.



Шостий рівень означає, що безпілотний автомобіль веде себе як кваліфікований водій. Стандарти SAE офіційно прийняті державними регуляторами, інженерами, автовиробниками і інвесторами.



Зараз автовиробники в цьому сегменті досягли лише четвертого рівня. Цього недостатньо, щоб відповідати всім нормам безпеки.