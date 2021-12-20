Скоро: Tesla з технологією 5 рівня

16:40 09 липень Київ, Україна

Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що вони "дуже близькі" до презентації технології 5 рівня для безпілотних автомобілів.
"Я впевнений, що технологію 5 рівня або повну автономію запустять, і, думаю, це станеться дуже швидко.
Я впевнений, що у нас буде готовий базовий функціонал технологи п'ятого рівня в цьому році ", - сказав Маск.
У відповідності зі стандартами Професійної асоціації інженерів-автомобілебудівників (SAE International), є 6 рівнів автоматизації для безпілотних автомобілів.

Шостий рівень означає, що безпілотний автомобіль веде себе як кваліфікований водій. Стандарти SAE офіційно прийняті державними регуляторами, інженерами, автовиробниками і інвесторами.

Зараз автовиробники в цьому сегменті досягли лише четвертого рівня. Цього недостатньо, щоб відповідати всім нормам безпеки.
"Тesla знаходиться на фінальній стадії розробки охолоджуючої та терморегулювальні систем, що дозволить встановлювати потужні комп'ютери на безпілотні авто", - додав Маск.