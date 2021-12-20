Скоро: Tesla з технологією 5 рівня

Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що вони "дуже близькі" до презентації технології 5 рівня для безпілотних автомобілів.
У відповідності зі стандартами Професійної асоціації інженерів-автомобілебудівників (SAE International), є 6 рівнів автоматизації для безпілотних автомобілів.
Шостий рівень означає, що безпілотний автомобіль веде себе як кваліфікований водій. Стандарти SAE офіційно прийняті державними регуляторами, інженерами, автовиробниками і інвесторами.
Зараз автовиробники в цьому сегменті досягли лише четвертого рівня. Цього недостатньо, щоб відповідати всім нормам безпеки.
Шостий рівень означає, що безпілотний автомобіль веде себе як кваліфікований водій. Стандарти SAE офіційно прийняті державними регуляторами, інженерами, автовиробниками і інвесторами.
Зараз автовиробники в цьому сегменті досягли лише четвертого рівня. Цього недостатньо, щоб відповідати всім нормам безпеки.
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