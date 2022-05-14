Помер відомий актор Валентин Гафт

12:15 12 грудня Київ, Україна

Цей рік забрав з собою багатьох улюблених акторів. Ось і сьогодні, 12 грудня, надійшло сумне повідомлення про смерть відомого актора театру і кіно Валентина Гафта. Про смерть актора повідомила його дружина Ольга Остроумова. Гафтові було 85 років.

"Так, його не стало. Це сьогодні відбулося", - сказала вона.

Валентин Гафт працював в Московському драматичному театрі, театрі імені Мосради, Ленкомі, Театрі сатири. Служив в трупі Московського театру "Современник" з 1969 року. Відомий ролями у виставах Романа Віктюка, Миколи Коляди, Галини Волчек і багатьох інших режисерів.

Гафт відомий також своїми ролями в кіно, такими як: "Сімнадцять миттєвостей весни", "Здрастуйте, я ваша тітка!", "Чародії" та інших.

Нагадаємо, 17 листопада помер режисер Роман Віктюк. А 14 листопада помер народний артист СРСР Армен Джигарханян. На початку листопада пішов з життя сатирик Михайло Жванецький.