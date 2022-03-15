Скільки військових РФ загинуло у "миротворчих місіях" з 1991 року

15:23 15 березня Київ, Україна

Центр протидії дезінформації наводить відкриті дані про кількість загиблих військових у війнах Росії з 1991:

• Нагірний Карабах (1988-1994) – 51

• Північна Осетія та Інгушетія (31.10-04.11.1992) – 27

• Придністров'я (03-08.1992) – 364-913

• Таджикистан (1992-1997) – 302

• Південна Осетія (01.1991-07.1992) – 46

• Абхазія (1992-1994) – 73 – 2220

• Чечня 1 (12.1994-12.1996) – 5552

• Чечня 2 (08.1999-04.2009) – 7300

• Південна Осетія, Абхазія (Грузія) (08.2008) – 64-170

• Сирія (з 2015) – 321-444

Без урахування війни з Україною (з 2014 року) протягом тридцяти років своєї агресивної миролюбності росія визнала загибель близько 17 тисяч своїх військовослужбовців. З них за 12 років двох кривавих чеченських війн загинуло 12,9 тисячі.

З 24 лютого по 14 березня в Україні вже загинуло близько 13,5 тисячі ворогів.



❗️У українців та всього цивілізованого світу з'явився шанс покласти край «миротворчим місіям» росії, які завжди перетворюють на попіл та страждання життя людей.