"Схиляюся до Джонсона": глава Міноборони Британії заявив, що не балотуватиметься у прем'єри
16:37 21 жовтня Київ, Україна
Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що не збирається висувати свою кандидатуру на виборах прем'єр-міністра Великобританії і схиляється до того, щоб підтримати Бориса Джонсона.
Про це повідомляє The Guardian.
"Я думаю, що ви дійсно повинні хотіти цього як прем'єр-міністр – виконувати цю роботу, ви повинні дійсно думати, що ця робота для вас", – зазначив він.
Міністр вважає, що має велику цінність на своїй посаді, дбаючи про безпеку.
"Це робота, яку я виконував, і це мета, яку я маю намір продовжувати виконувати, тому цього разу я не маю наміру балотуватися на посаду прем'єр-міністра", - підкреслив Воллес.
При цьому британський урядовець публічно нікого не підтримав на посаду лідера Консервативної партії, але сказав, що "схиляється" до кандидатури Бориса Джонсона.
"Я маю визнати проблему мандата. Потенційно це буде наш третій прем'єр-міністр після загальних виборів 2019 року. Це означає, що ми маємо подумати про те питання легітимності, яке ставитиме собі громадськість, а також про те, хто може перемогти на наступних виборах. Це очевидно важливо для будь-якої політичної партії того часу. Тож зараз я схиляюся до Бориса Джонсона",
- підкреслив Бен Уоллес
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