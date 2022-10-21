"Схиляюся до Джонсона": глава Міноборони Британії заявив, що не балотуватиметься у прем'єри

16:37 21 жовтня Київ, Україна

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що не збирається висувати свою кандидатуру на виборах прем'єр-міністра Великобританії і схиляється до того, щоб підтримати Бориса Джонсона.



Про це повідомляє The Guardian.

"Я думаю, що ви дійсно повинні хотіти цього як прем'єр-міністр – виконувати цю роботу, ви повинні дійсно думати, що ця робота для вас", – зазначив він.

Міністр вважає, що має велику цінність на своїй посаді, дбаючи про безпеку.

"Це робота, яку я виконував, і це мета, яку я маю намір продовжувати виконувати, тому цього разу я не маю наміру балотуватися на посаду прем'єр-міністра", - підкреслив Воллес.

При цьому британський урядовець публічно нікого не підтримав на посаду лідера Консервативної партії, але сказав, що "схиляється" до кандидатури Бориса Джонсона.