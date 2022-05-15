Скандальна заява Росії про території Казахстану і України

Коли амбіції зашкалюють, важко контролювати свої думки і вислови. Високопоставлений російський чиновник озвучив жадібні апетити Росії не тільки стосовно України, але і щодо Казахстану.
Казахстан обурений висловлюваннями російського чиновника, який заявив, що Росія подарувала країні територію.
В ефірі одного з російських телеканалів голова Комітету з освіти і науки Державної Думи Росії В'ячеслав Ніконов зазначив, що "територія Казахстану - це великий подарунок з боку Росії і СРСР".
Ніконов і його співрозмовник згадали і Україну. Вони переконані, що "щонайменше половина України була подарована Росією".
Заступник міністра закордонних справ Казахстану Марат Сиздиков висловив здивування з приводу висловлювань Ніконова.
Глава Комітету Держдуми з освіти і науки в Телеграм пояснив свої слова про те, що Росія подарувала Казахстану землі.
Незважаючи на якісь "вибачення", МЗС Казахстану передав Росії ноту після слів Ніконова.
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