Скандальна заява Росії про території Казахстану і України

Коли амбіції зашкалюють, важко контролювати свої думки і вислови. Високопоставлений російський чиновник озвучив жадібні апетити Росії не тільки стосовно України, але і щодо Казахстану.

Казахстан обурений висловлюваннями російського чиновника, який заявив, що Росія подарувала країні територію.

В ефірі одного з російських телеканалів голова Комітету з освіти і науки Державної Думи Росії В'ячеслав Ніконов зазначив, що "територія Казахстану - це великий подарунок з боку Росії і СРСР".

Ніконов і його співрозмовник згадали і Україну. Вони переконані, що "щонайменше половина України була подарована Росією".

Заступник міністра закордонних справ Казахстану Марат Сиздиков висловив здивування з приводу висловлювань Ніконова.

"Почастішали провокаційні випади деяких російських політиків щодо Казахстану, які завдають серйозної шкоди союзницьким відносинам між нашими державами. МЗС Казахстану очікує адекватну оцінку російською стороною подібних висловлювань і закликає вжити заходів щодо недопущення в подальшому заяв такого роду від державних діячів Росії", - повідомили в МЗС Казахстану.

Глава Комітету Держдуми з освіти і науки в Телеграм пояснив свої слова про те, що Росія подарувала Казахстану землі.

"Вважаю, що інтереси Казахстану були повною мірою дотримані при визначенні меж Казахської РСР, стали кордонами Республіки Казахстан. Саме про це я і сказав у передачі "Велика гра", - написав Ніконов.

Незважаючи на якісь "вибачення", МЗС Казахстану передав Росії ноту після слів Ніконова.