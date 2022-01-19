Скандал: колишній захисник збірної Німеччини та дитяче порно

13:29 05 вересень Київ, Україна

В центрі гучного скандалу опинився ексфутболіст мадридського "Реалу" та збірної Німеччини. За повідомленням видання Bild, прокуратура Дюссельдорфа звинуватила срібного та бронзового призера чемпіонатів світу 39-річного Крістофа Метцельдера в самому непривабливому злочині - зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії. Напередодні поліція повідомила, що виявила на смартфоні спортсмена 297 файлів з дитячою та юнацькою порнографією.

Повідомляється, що колишня кохана Метцельдера звернулася в поліцію із заявою про те, що він надіслав їй в месенджер 15 фото з дитячим порно.

Також, крім заяви колишньої дівчини футболіста, у справі також фігурують три свідки, яким ексфутболіст з 9 липня по 1 вересня 2019 року розсилав ряд медіафайлів з дитячою та юнацькою порнографією через додаток WhatsApp.

Метцельдер грав за "Реал" в період з 2007 по 2010 рік. У складі команди став чемпіоном Іспанії. Крім цього, футболіст виступав за німецькі "Пройссен", "Боруссію". За збірну Німеччини Метцельдер провів 47 матчів, ставши срібним (2002) і бронзовим (2006) призером чемпіонатів світу, а також срібним призером чемпіонату Європи (2008).

Раніше в Німеччині спеціальні підрозділи поліції провели обшуки у квартирах 50 підозрюваних по всій країні у зв'язку з підозрами в зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії.