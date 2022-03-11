СК порушив проти співробітників Meta кримінальну справу про заклики до "екстремізму та сприяння тероризму"

14:38 11 березень Київ, Україна





На думку СК, ці дії містять ознаки публічних закликів до здійснення екстремістської діяльності (стаття 280 КК) та сприяння терористичній діяльності (стаття 205.1 КК).



Як випливає з пресрелізу, справа порушена проти прессекретаря Meta Енді Стоуна та інших працівників.



Про порушення справи стало відомо незабаром після того, як Генпрокуратура оголосила про вимогу визнати Meta екстремістською організацією та заблокувати в Росії Інстаграм (Фейсбук було заблоковано 4 березня). Слідчий комітет (СК) РФ порушив кримінальну справу проти співробітників компанії Meta (володіє Facebook, Instagram, WhatsApp) через їхнє рішення не блокувати у соціальних мережах заклики до насильства щодо російських військових.На думку СК, ці дії містять ознаки публічних закликів до здійснення екстремістської діяльності (стаття 280 КК) та сприяння терористичній діяльності (стаття 205.1 КК).Як випливає з пресрелізу, справа порушена проти прессекретаря Meta Енді Стоуна та інших працівників.Про порушення справи стало відомо незабаром після того, як Генпрокуратура оголосила про вимогу визнати Meta екстремістською організацією та заблокувати в Росії Інстаграм (Фейсбук було заблоковано 4 березня).

Як повідомлялося, американська компанія Meta Platforms тимчасово дозволить соціальним мережам Facebook та Instagram не блокувати погрози щодо російських військовослужбовців. Також тимчасово не будуть видалятися із мереж заклики до смерті президента РФ Володимира Путіна та його білоруського колеги Олександра Лукашенка.