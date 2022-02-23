Ситуація в Україні кидає виклик відносинам Китаю та Росії

16:37 22 лютий Київ, Україна





Уряд президента Росії Володимира Путіна в понеділок офіційно визнав самопроголошені Донецьку та Луганську народні республіки і направив так званих «миротворців» до оспорюваних регіонів.. Ці кроки були за полум'яною промовою, в якій Путін поставив під сумнів саму державність України, що ще більше посилило побоювання, що він планує великомасштабне вторгнення.



Ситуація, що склалася, є складною для



Але українське питання вже перевіряє, наскільки далеко може зайти це розширене партнерство.. Аналітики кажуть, що Китай, ймовірно, стурбований зовнішніми заворушеннями, які можуть вплинути на його економіку, особливо у складний рік внутрішніх політичних маневрів, покликаних сформувати те, що очікується стане безстроковим правлінням Сі.



Китай, який довгий час наполягав на тому, що виступає проти втручання у внутрішні справи інших країн, також може бути стурбованим тим, що його міжнародна репутація може постраждати.



У суботу міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що необхідно поважати суверенітет усіх націй. На думку аналітиків, рішення Росії направити війська у два сепаратистські анклави на сході України ставить перед Китаєм, який наблизився до Москви, важкий вибір.Уряд президента Росії Володимира Путіна в понеділок офіційно визнав самопроголошені Донецьку та Луганську народні республіки і направив так званих «миротворців» до оспорюваних регіонів.. Ці кроки були за полум'яною промовою, в якій Путін поставив під сумнів саму державність України, що ще більше посилило побоювання, що він планує великомасштабне вторгнення.Ситуація, що склалася, є складною для китайського лідера Сі Цзіньпіна, який раніше цього місяця оголосив про «безмежне» партнерство з Росією після зустрічі з Путіним.. Зустріч стала останнім свідченням того, що Росія та Китай зблизилися, намагаючись протистояти глобальному впливу США.Але українське питання вже перевіряє, наскільки далеко може зайти це розширене партнерство.. Аналітики кажуть, що Китай, ймовірно, стурбований зовнішніми заворушеннями, які можуть вплинути на його економіку, особливо у складний рік внутрішніх політичних маневрів, покликаних сформувати те, що очікується стане безстроковим правлінням Сі.Китай, який довгий час наполягав на тому, що виступає проти втручання у внутрішні справи інших країн, також може бути стурбованим тим, що його міжнародна репутація може постраждати.У суботу міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що необхідно поважати суверенітет усіх націй.

"Україна не є винятком", - додав він.

В останні тижні Китай закликав усі сторони до стриманості, а також до повернення до Мінських угод, які мали відновити мир після спалаху насильства на російсько-українському кордоні у 2014 році.



Але, визнавши дві спірні українські території, Путін «знищив» Мінські угоди, тим самим фактично зруйнувавши ключовий погляд Китаю, говорить Дерек Гроссман, старший аналітик, який спеціалізується на Азії.

"Все це абсолютно неможливо, якщо Росія вторгнеться", - сказав Гроссман.

Виступаючи на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН щодо України, представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь зробив лише короткі зауваження, закликавши всі сторони «виявляти стриманість». Мінські угоди він не згадав.

«Така "палка" мова Китаю демонструє ще не вирішив, якою має бути його політична реакція», — уклала вона.

У певному сенсі ситуація повторює події 2014 року, коли Росія захопила острів Крим.. Китай також відповів, наполягаючи на тому, що територіальний суверенітет України слід поважати, але що Захід повинен враховувати і «законні побоювання безпеки» Росії.



Проте з того часу геополітика змінилася. Мало того, що американо-китайські відносини погіршилися, Китай став сильнішим в економічному та військовому відношенні і тепер сміливіше кидає виклик потужності США.



Але Райан Хасс, фахівець із Китаю з американського Інституту Брукінгса, застеріг від припущення, що Китай уже вирішив підтримати Росію щодо України.

"Якщо в Україні буде війна і якщо Китай активно намагатиметься захистити Росію від глобального засудження, то Китай може зіткнутися зі згуртуванням блоків", - написав він у Твіттері.

Китай також може не захотіти порушувати свої дипломатичні та економічні відносини з Європою, котра категорично проти російського вторгнення в Україну.

"Пекіну потрібно допомогти усвідомити, що ставка олл-ін на китайсько-російські відносини пов'язана з більшим ризиком, ніж з вигодою", - сказав Хасс.

Інші аналітики налаштовані більш песимістично. Росія і Китай можуть бути сповнені рішучості встановити відносини, які можуть звести нанівець більшу частину домінування США, заявив Роберт Каган, старший науковий співробітник Інституту Брукінгса