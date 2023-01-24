Ситуація у Грузії не виключає можливої ​​евакуації українських громадян

Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов заявив, що посольство України не виключає можливості евакуації українських громадян з країни, якщо їм загрожуватиме небезпека після відновлення прямого авіаційного сполучення між Грузією та рф та масового напливу росіян. Про це він сказав у інтерв'ю Європейській правді.

Він наголосив, що евакуація проводитиметься за наявності реальних загроз життю та безпеці українців у Грузії.

"Зараз ми обговорюємо можливість організації спеціальних евакуаційних маршрутів саме для тих, найбільш вразливих верств населення України, які справді не мають коштів для повернення. При цьому ми розглядаємо наземний транспорт як найоптимальніший", - додав Касьянов.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила проти відновлення прямого авіасполучення з рф і закликала посилити умови перебування росіян у країні.

Раніше вона заявила, що не виключає перегляду безвізового режиму з рф на тлі напливу росіян до республіки.