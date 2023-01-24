Ситуація у Грузії не виключає можливої ​​евакуації українських громадян

Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов заявив, що посольство України не виключає можливості евакуації українських громадян з країни, якщо їм загрожуватиме небезпека після відновлення прямого авіаційного сполучення між Грузією та рф та масового напливу росіян. Про це він сказав у інтерв'ю Європейській правді.
Він наголосив, що евакуація проводитиметься за наявності реальних загроз життю та безпеці українців у Грузії.
Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила проти відновлення прямого авіасполучення з рф і закликала посилити умови перебування росіян у країні.
Раніше вона заявила, що не виключає перегляду безвізового режиму з рф на тлі напливу росіян до республіки.
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