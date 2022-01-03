Ситуація в Білорусі: Лукашенко у всьому звинуватив США
15:30 21 серпень Київ, Україна
Олександр Лукашенко
висловив свою точку зору про те, що відбувається в Білорусі і про те, яку роль у всьому, що відбувається відіграє Захід.
"Нам готували цю ось заварушку. І Росія боялася нас втратити. Захід нас якось підтягнути вирішив, звичайно ж, як ми бачимо зараз, проти Росії. Зараз вони хочуть встановити цей балто-чорноморський коридор, санітарний кордон - три балтійські республіки, ми і Україна. Ми тут одна ланка залишилися ", - сказав лідер країни.
Також Лукашенко заявив, що Захід хоче використовувати Білорусь проти Росії.
"Нам готували цю ось заварушку ... Планують все це і направляють США, а європейці підіграють",
- сказав він.
Глава держави додав, що під Варшавою створений спеціальний центр, який Білорусь контролює.
"Почали брязкати гусеницями. Розумієте, коли неспокійно поруч і танки починають пересуватися і літаки літати, це не випадково ", - резюмував Лукашенко.
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