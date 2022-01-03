Ситуація в Білорусі: Лукашенко у всьому звинуватив США

"Нам готували цю ось заварушку. І Росія боялася нас втратити. Захід нас якось підтягнути вирішив, звичайно ж, як ми бачимо зараз, проти Росії. Зараз вони хочуть встановити цей балто-чорноморський коридор, санітарний кордон - три балтійські республіки, ми і Україна. Ми тут одна ланка залишилися ", - сказав лідер країни.