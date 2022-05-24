Ситуація в Афганістані обрушила рейтинг Байдена

Рейтинг президента США Джо Байдена впав на 7%, досягнувши найнижчого рівня з моменту початку його президентства.
Про це свідчать результати дослідження агентства Reuters і Ipsos.
Відзначається, що показник схвалення діяльності президента Байдена впав на 7 процентних пунктів і досяг найнижчого рівня з моменту початку його президентства.
Крім того, 75% американців підтримують відрядження додаткових військових до Афганістану для охорони ключових пунктів доти, поки процес виведення військових США з країни не завершиться. Приблизно стільки ж підтримують евакуацію афганців, що допомагали військовим США.
68% опитаних погодилися з тим, що війна закінчиться погано, незалежно від того, коли США звідти підуть.
61% американців хотіли б, щоб США завершили виведення військ в зазначений термін.
51% вважає, що американські війська повинні залишитися в Афганістані ще на рік, а 50% хотіли б відправити військових США назад для продовження боротьби з "Талібаном".
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