Ситуація в Афганістані: НАТО скликає екстрене засідання

20:49 18 серпня Киев, Украина

Ситуація, що склалася в Афганістані, викликає велике занепокоєння, в зв'язку з чим генсек НАТО Йенс Столтенберг скликає екстрене засідання.
  
Про це йдеться в повідомленні Столтенберга в Twitter.
"Я скликав надзвичайне віртуальне засідання міністрів закордонних справ країн НАТО в п'ятницю, 20 серпня, щоб продовжити тісну координацію і обговорити наш загальний підхід до Афганістану", - написав він.
Нагадаємо, 15 серпня таліби захопили Кабул без єдиного пострілу після втечі президента Ашрафа Гані.
 
Повідомлялося, що Європейський Союз може співпрацювати з новою владою Афганістану після захоплення країни "Талібаном", однак є умови.

Крім цього, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що військова кампанія західної коаліції в Афганістані провалилася, а спроба побудувати країну з демократичним ладом не була успішною.