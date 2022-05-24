Ситуація в Афганістані: НАТО скликає екстрене засідання

Ситуація, що склалася в Афганістані, викликає велике занепокоєння, в зв'язку з чим генсек НАТО Йенс Столтенберг скликає екстрене засідання.
Про це йдеться в повідомленні Столтенберга в Twitter.
Нагадаємо, 15 серпня таліби захопили Кабул без єдиного пострілу після втечі президента Ашрафа Гані.
Повідомлялося, що Європейський Союз може співпрацювати з новою владою Афганістану після захоплення країни "Талібаном", однак є умови.
Крім цього, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що військова кампанія західної коаліції в Афганістані провалилася, а спроба побудувати країну з демократичним ладом не була успішною.
Крім цього, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що військова кампанія західної коаліції в Афганістані провалилася, а спроба побудувати країну з демократичним ладом не була успішною.
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