Ситуація в Афганістані: НАТО скликає екстрене засідання

20:49 18 серпня Киев, Украина

Ситуація, що склалася в Афганістані, викликає велике занепокоєння, в зв'язку з чим генсек НАТО Йенс Столтенберг скликає екстрене засідання.

Про це йдеться в повідомленні Столтенберга в Twitter.

"Я скликав надзвичайне віртуальне засідання міністрів закордонних справ країн НАТО в п'ятницю, 20 серпня, щоб продовжити тісну координацію і обговорити наш загальний підхід до Афганістану", - написав він.

Нагадаємо, 15 серпня таліби захопили Кабул без єдиного пострілу після втечі президента Ашрафа Гані.