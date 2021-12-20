Ситуація загострюється: до закритого польського КПП з боку Білорусі підійшла колона мігрантів

15:45 15 листопад Київ, Україна

До закритого Польщею ще 9 листопада, наступного дня після загострення ситуації на кордоні, контрольно-пропускного пункту "Брузги – Кузня" з боку Білорусі підійшла колона мігрантів.



Колона з кількох сотень мігрантів знаходиться у нейтральній зоні. Люди дісталися туди у супроводі білоруських силовиків.



Опозиційний білоруський сайт Хартія 97 також опублікував відео, на якому звучить повідомлення, записане російською мовою і нібито увімкнене на кордоні з боку Польщі.

“Ми розуміємо, що вам було наказано згори. Але нічого не виправдовує, що страждають жінки та діти. Дозвольте їм звідси піти, сусіди. Дозвольте їм повернутися додому”, – каже жіночий голос на відео.

Міграційна криза на кордонах з Білоруссю посилилася навесні, після примусової посадки літака Ryanair і заяв самопроголошеного президента республіки Олександра Лукашенка про те, що влада республіки більше не стримуватиме нелегальних мігрантів.



У серпні ЄСПЛ закликав Латвію та Польщу допомогти людям на кордоні: це рішення судді ухвалили у справах, що стосуються 32 громадян Афганістану та 41 громадянина Іраку курдського походження. Усі вони знаходилися на території польсько-латвійсько-білоруського кордону та не могли потрапити на територію ЄС. Незважаючи на це рішення, як запевняють правозахисники, групу афганців, що просили захисту, примусово повернули на територію Білорусі.



За оцінками української РНБО, на території Білорусі перебуває близько 16 тисяч мігрантів. Україна вважає міграційну кризу на кордоні гібридною війною Росії проти Європи і не відкидає можливості запровадження надзвичайного стану у прикордонних з Білоруссю областях.