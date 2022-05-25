Система переказів Paysend, яка оголосила про відхід з росії, продовжила роботу в країні

Як з'ясувалося, система грошових переказів Paysend лише формально оголосила про відхід з росії, а насправді продовжила роботу в країні.
Про це пише "Комерсант" з посиланням на учасників платіжного ринку.
Офіційно про рішення покинути країну Paysend заявила майже одночасно з Western Union, Visa та Mastercard на початку березня.
Paysend заснував творець системи грошових переказів «Контакт» Абдулжеліл Абдулкерімов. Головний офіс компанії знаходиться у Лондоні.
Система дозволяє робити перекази з картки на картку, на електронні гаманці Alipay та за номером телефону.
На російськомовному сайті Paysend у розділі «Наша географія» представлені росія, Китай, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан. При цьому під час переходу за посиланням «Дізнатися подробиці» говориться, що кошти можна відправити до 49 країн та отримати з 90 країн. У росії компанія працює через НКО «Платежі та розрахунки», яка має діючу ліцензію банку росії.
У НКО та самій Paysеnd на запитання журналістів про діяльність системи в росії не відповіли.
У НКО та самій Paysеnd на запитання журналістів про діяльність системи в росії не відповіли.
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