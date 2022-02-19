Сирія повідомляє про удари Ізраїлю по Дамаску

14:36 17 лютий Київ, Україна

Ізраїль за ніч випустив кілька ракет класу «земля-земля» по сирійських військових позиціях на південь від Дамаска , завдавши матеріальних збитків.

Про це сьогодні повідомили у державних ЗМІ.



Державне телебачення процитувало неназваного сирійського військового чиновника, який повідомив, що ракети були випущені з сирійських Голанських висот, окупованих Ізраїлем, і вразили околицю села Закія на півночі. Там додали, що внаслідок нападу ніхто не постраждав.



Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії, спостерігає за військовими діями опозиції, вона заявила, що атака була спрямована на будівлю, де проходила зустріч невідомих військових.



Удар було завдано через тиждень після того, як сирійського солдата було вбито і ще п'ятеро отримали поранення внаслідок чергового ізраїльського нападу неподалік Дамаска. Ізраїльські військові заявили тоді, що вони атакували цілі в Сирії незабаром після того, як зенітна ракета була випущена з арабської країни по північному Ізраїлю.



З боку Ізраїлю не було жодних коментарів щодо нападу. Ізраїль взагалі рідко визнає, що здійснює атаки на території Сирії.



Ізраїль завдав сотні ударів по цілях у контрольованих урядом частинах Сирії за останнє десятиліття своєї громадянської війни, але рідко визнає чи обговорює такі операції.



Проте Ізраїль визнав, що він націлений на бази союзних Ірану ополченців, таких як ліванська "Хізбалла", яка бореться на боці сил сирійського президента Башара Асада.