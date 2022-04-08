Сирія: режим Асада отримав 1 млрд доларів від РФ

21:36 12 листопада Київ, Україна

У той час, як російські регіони знаходяться в катастрофічному економічному стані, уряд Росії виділяє 1 мільярд доларів Сирії, в допомогу диктаторському режиму Башара Асада.

Кошти підуть "на відновлення електромереж, промислового комплексу та об'єктів релігійного культу".

Про це напередодні повідомив глава російсько-сирійського міжвідомчого координаційного штабу з повернення біженців Михайло Мізинцев.



За його словами, в рамках розвитку взаємин між країнами та надання гуманітарної допомоги сирійському народові Росія послідовно підтримає Сирію в сферах сільського господарства, промисловості, медицини, науки, освіти та ін.

"У Дамаску ефективно діє Центр відкритої освіти російською мовою, де вже пройшли підвищення кваліфікації понад 100 викладачів російської мови. У російських освітніх організаціях вищої освіти сьогодні навчаються 1.319 громадян Сирії. Вже завершили навчання понад 1,9 тисячі молодих фахівців", - зазначив Мізинцев.

Варто відзначити, що за своїми розмірами гуманітарна допомога Сирії значно перевищує річний бюджет багатьох російських регіонів. З дефіцитом бюджету минулий рік закінчив кожен третій регіон Росії. Причому за рік кількість таких суб'єктів Федерації зросла більш ніж в два рази - з 15 до 35.