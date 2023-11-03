Сирійський президент передасть "Хезболлі" систему ПРО російського виробництва - ЗМІ

Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні розвіддані про те, що президент Сирії Башар Асад погодився надати ліванському бойовому угрупованню "Хезболла" систему протиракетної оборони російського виробництва.
Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що російська приватна військова компанія "Вагнер", що діє в Сирії, отримала завдання здійснити перевезення зенітного ракетного комплексу SA-22 (Панцир-С1). CNN невідомо, чи доставили комплекс, чи збираються це зробити. За словами джерел, систему Панцир-С1 свого часу надала сирійському уряду росія.
Одне з джерел повідомило, що США стежать за останнім рухом системи Панцир-С1. Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що "вагнерівці" можуть надати систему ПРО бойовикам "Хезболли". Про роль Асада тоді не повідомлялося.
Бойовики групи "Вагнер" та "Хезболли" роками діяли в Сирії. Там вони співпрацювали з російськими та сирійськими збройними силами для зміцнення режиму Асада проти опозиції Сирії. Одне з джерел повідомило, що є докази розширення співпраці між бойовиками "Хезболли" та "Вагнера" у Сирії.
Імовірність того, що "Хезболла" незабаром матиме нову систему протиповітряної оборони, виникає на тлі побоювань, що "Хезболла" розглядає можливість відкриття нового фронту у війні Ізраїлю проти ХАМАС на північному кордоні Ізраїлю з Ліваном.
США неодноразово попереджали "Хезболлу" та інші підтримувані Іраном групи триматися подалі від конфлікту. Для стримування потенційної ескалації США розмістили у регіоні авіаносці та додаткові війська.
Поки незрозуміло, наскільки росія вплинула на рішення надати систему ПРО "Хезболлі". На початку жовтня росія прийняла лідерів ХАМАС у москві, що викликало обурення ізраїльського уряду.
Розвідувальна спільнота США вважає, що Іран та його ставленики планують свою відповідь на військове втручання Ізраїлю у Секторі Гази, але прагнуть уникнути прямого конфлікту з Ізраїлем чи США. Офіційні особи США стурбовані цим і уважно стежитимуть за виступом ватажка "Хезболли" Хасаном Насраллом, який має відбутися у п'ятницю, 3 листопада.
Зазначається, що російська приватна військова компанія "Вагнер", що діє в Сирії, отримала завдання здійснити перевезення зенітного ракетного комплексу SA-22 (Панцир-С1). CNN невідомо, чи доставили комплекс, чи збираються це зробити. За словами джерел, систему Панцир-С1 свого часу надала сирійському уряду росія.
Одне з джерел повідомило, що США стежать за останнім рухом системи Панцир-С1. Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що "вагнерівці" можуть надати систему ПРО бойовикам "Хезболли". Про роль Асада тоді не повідомлялося.
Бойовики групи "Вагнер" та "Хезболли" роками діяли в Сирії. Там вони співпрацювали з російськими та сирійськими збройними силами для зміцнення режиму Асада проти опозиції Сирії. Одне з джерел повідомило, що є докази розширення співпраці між бойовиками "Хезболли" та "Вагнера" у Сирії.
Імовірність того, що "Хезболла" незабаром матиме нову систему протиповітряної оборони, виникає на тлі побоювань, що "Хезболла" розглядає можливість відкриття нового фронту у війні Ізраїлю проти ХАМАС на північному кордоні Ізраїлю з Ліваном.
США неодноразово попереджали "Хезболлу" та інші підтримувані Іраном групи триматися подалі від конфлікту. Для стримування потенційної ескалації США розмістили у регіоні авіаносці та додаткові війська.
Поки незрозуміло, наскільки росія вплинула на рішення надати систему ПРО "Хезболлі". На початку жовтня росія прийняла лідерів ХАМАС у москві, що викликало обурення ізраїльського уряду.
Розвідувальна спільнота США вважає, що Іран та його ставленики планують свою відповідь на військове втручання Ізраїлю у Секторі Гази, але прагнуть уникнути прямого конфлікту з Ізраїлем чи США. Офіційні особи США стурбовані цим і уважно стежитимуть за виступом ватажка "Хезболли" Хасаном Насраллом, який має відбутися у п'ятницю, 3 листопада.
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