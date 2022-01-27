Сирійські курди відбили в'язницю, поклавши край шестиденній атаці ІД

08:18 27 січень Київ, Україна

Курдські сили в середу повернули собі повний контроль над в'язницею на північному сході Сирії, де ховалися джихадисти угруповання «Ісламська держава» після нападу на неї на шість днів раніше.



Спроба втечі з в'язниці ІДІЛ і зіткнення, що послідували за нею, призвели до загибелі понад 180 людей під час найгучнішої військової операції джихадистів з моменту втрати їхнього «халіфату» майже три роки тому.



Вважалося, що у в'язниці Гвейран у місті Хасаке утримувалося близько 3500 ув'язнених ІД, коли 20 січня було скоєно перший напад з використанням начинених вибухівкою автомобілів, керованих терористами-смертниками.



Курдська влада наполягає на тому, що жоден ув'язнений не втік з комплексу, але група моніторингу Сирійської обсерваторії з прав людини заявила, що кількість тих, хто втік, не мала.

У заяві Фархада Шамі з очолюваних курдами Сирійських демократичних сил (SDF) йдеться, що військові операції повністю «завершилися, коли ми повністю відновили контроль над в'язницею», а всі бойовики ІД, що залишилися, здалися.



SDF - де-факто армія напівавтономної курдської адміністрації - заявила раніше в середу, що понад 1000 ув'язнених ІД здалися.

Сирійські експерти підтвердили, що атака закінчилася після майже шести повних днів, які перетворили найбільше місто на північному сході Сирії на зону бойових дій.



Тисячі жителів Ель-Хасаке були змушені залишити свої будинки після того, як минулого четверга не менше 100 бойовиків ІД штурмували в'язницю.



За даними Observatory, у ході боїв у в'язниці та навколо неї з четверга загинула 181 людина, у тому числі 124 джихадисти ІД, 50 курдських бойовиків та семеро мирних жителів.

Однак ця кількість загиблих може зрости, оскільки курдські сили та медичні служби отримують доступ до всіх частин в'язниці після атаки.



Обсерваторія повідомила, що курдські сили на два дні відрізали в'язницю від їжі і води, щоб змусити джихадистів здатися.

SDF неохоче згадують про переговори між ними та бойовиками ІД, і залишається незрозумілим, що саме призвело до закінчення атаки.



Гвейран - це в'язниця з найбільшою кількістю підозрюваних членів ІД у Сирії.

Курдська влада каже, що представники понад 50 національностей представлені в курдських в'язницях, у яких утримується понад 12 000 підозрюваних в ІД.

Курдська адміністрація давно попереджала, що вона не має можливості утримувати, не кажучи вже про те, щоб віддати під суд, всіх бойовиків ІД, захоплених у роки операцій.



"Це питання є міжнародною проблемою", - говорить високопоставлений представник адміністрації із зовнішньої політики Абдулкарим Омар. «Ми не можемо впоратися з цим самотужки».



Він закликав міжнародне співтовариство «підтримати автономну адміністрацію для покращення безпеки та гуманітарних умов для ув'язнених у центрах утримання під вартою та для тих, хто перебуває в переповнених таборах».