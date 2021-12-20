Сирійська армія завдає ударів по бойовиках в провінціях Хама і Ідліб

08:01 14 липень Київ, Україна

Вчора. 13 липня, артилерія сирійських військ атакувала в понеділок позиції бандформувань на північному заході провінції Хама і в гірському районі Джебель-ез-Завія на півдні Ідліб. Як повідомила газета Al Watan, удари були нанесені у відповідь на безперервні порушення бойовиками встановленого з 6 березня перемир'я в північній зоні деескалації.

За її інформацією, в результаті артобстрілу противник зазнав втрат в живій силі і техніці. Знищені вогневі рубежі і командні пункти біля населених пунктів Ель-Кахира і Калідейн на заході долини Сахль-ель-Габ, а також в районах Арнаба, Айн-Ларуз і Дейр-Сунбулов на півдні Ідліб.

Раніше терористи з угруповання "Джебхат ан-Нусра" (заборонена в РФ) і їх союзники з формувань "Хурас-ед-Дін" і "Туркестанської ісламської партії" намагалися проникнути в райони, що знаходяться під захистом урядових сил, і повернути під свій контроль втрачені позиції. Однак ці вилазки були відбиті сирійськими військовослужбовцями і загонами місцевих ополченців.

8 червня бандформування прорвали оборонні порядки сирійських військ з метою захоплення форпосту в районі Танджара. В ході відповідної операції противник був відкинутий, бійці сирійської армії і ополченці ліквідували понад 30 найманців, інші втекли на південь Ідліб.