Сінгапур допомагає росії обходити нафтові санкції - Bloomberg

08:58 20 січня Київ, Україна

Попит на резервуари для зберігання нафти в Сінгапурі стрімко зростає, що говорить про те, що потік російського палива змішується і реекспортується по всьому світу.





Російська нафта змішується в Сінгапурі, а потім реекспортується.



За словами гравців ринку, резервуарний простір у Сінгапурі розкуповується через зростання інтересу та доходів від змішування постачання дешевого палива з росії з постачанням з інших джерел. За їхніми словами, цей процес може допомогти приховати походження вантажів.



Агентство зазначає, що Сінгапур не заборонив імпорт російської нафти або нафтопродуктів, хоча фінансовим установам, що базуються в острівній державі, заборонено фінансувати або мати справу з російськими товарами і компаніями. Урядові установи Сінгапуру посилалися на попередні заяви про заборону та політику обмеження цін без додаткових коментарів. Про це з посиланням на джерела повідомляє агентство Bloomberg Російська нафта змішується в Сінгапурі, а потім реекспортується.За словами гравців ринку, резервуарний простір у Сінгапурі розкуповується через зростання інтересу та доходів від змішування постачання дешевого палива з росії з постачанням з інших джерел. За їхніми словами, цей процес може допомогти приховати походження вантажів.Агентство зазначає, що Сінгапур не заборонив імпорт російської нафти або нафтопродуктів, хоча фінансовим установам, що базуються в острівній державі, заборонено фінансувати або мати справу з російськими товарами і компаніями. Урядові установи Сінгапуру посилалися на попередні заяви про заборону та політику обмеження цін без додаткових коментарів.

"Ми спостерігали збільшення кількості запитів щодо короткострокового/спотового зберігання у період до грудня", - заявив представник фірми зі зберігання нафти Advario Asia Pacific Pte.

За його словами, компанія перевіряє джерело продуктів, щоб переконатися у дотриманні російських санкцій, перш ніж ухвалити їх, додала людина.