Сінгапур допомагає росії обходити нафтові санкції - Bloomberg

Попит на резервуари для зберігання нафти в Сінгапурі стрімко зростає, що говорить про те, що потік російського палива змішується і реекспортується по всьому світу.
Про це з посиланням на джерела повідомляє агентство Bloomberg.
Російська нафта змішується в Сінгапурі, а потім реекспортується.
За словами гравців ринку, резервуарний простір у Сінгапурі розкуповується через зростання інтересу та доходів від змішування постачання дешевого палива з росії з постачанням з інших джерел. За їхніми словами, цей процес може допомогти приховати походження вантажів.
Агентство зазначає, що Сінгапур не заборонив імпорт російської нафти або нафтопродуктів, хоча фінансовим установам, що базуються в острівній державі, заборонено фінансувати або мати справу з російськими товарами і компаніями. Урядові установи Сінгапуру посилалися на попередні заяви про заборону та політику обмеження цін без додаткових коментарів.
Російська нафта змішується в Сінгапурі, а потім реекспортується.
За словами гравців ринку, резервуарний простір у Сінгапурі розкуповується через зростання інтересу та доходів від змішування постачання дешевого палива з росії з постачанням з інших джерел. За їхніми словами, цей процес може допомогти приховати походження вантажів.
Агентство зазначає, що Сінгапур не заборонив імпорт російської нафти або нафтопродуктів, хоча фінансовим установам, що базуються в острівній державі, заборонено фінансувати або мати справу з російськими товарами і компаніями. Урядові установи Сінгапуру посилалися на попередні заяви про заборону та політику обмеження цін без додаткових коментарів.
За його словами, компанія перевіряє джерело продуктів, щоб переконатися у дотриманні російських санкцій, перш ніж ухвалити їх, додала людина.
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