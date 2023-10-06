Сили США збили турецький безпілотник у небі Сирії

09:17 06 жовтня Київ, Україна

Сполучені Штати збили озброєний турецький безпілотник, який близько підлетів до американських військ на північному сході Сирії.

Деталі під час брифінгу розповів представник Пентагону Пет Райдер.

«Туреччина – один із наших найсильніших і найцінніших союзників НАТО . Це партнерство триває і продовжуватиметься. Тому цей інцидент, безумовно, прикрий", - сказав представник Пентагону.

Близько восьмої ранку за місцевим часом у Сирії американські сили помітили безпілотник, який завдавав авіаударів по цілях неподалік міста Хасака, Сирія. Деякі з цих ударів було завдано всередині зони обмеженої операції США поблизу міста.



За кілька годин турецький безпілотник знову увійшов до зони, де знаходилися американські сили. Командування США оцінило, що дрон знаходиться всього за кілометр від американських сил і є потенційною загрозою і винищувачі F-16 збили його. Ніхто з американської сторони не постраждав.



Міністр оборони Ллойд Остін поспілкувався зі своїм турецьким колегою телефоном, розповів Райдер.