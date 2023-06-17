Сильні підземні поштовхи вразили Аквітанію на заході Франції

11:22 17 червня Київ, Україна

У п'ятницю та вночі на суботу жителі різних районів Аквітанії, розташованої на заході Франції, були вражені сильними підземними поштовхами, що є рідкісним явищем для цього регіону.



Інформація про це надійшла від Le Figaro/AFP.



Згідно з даними Національної мережі сейсмологічних спостережень та Центрального сейсмологічного бюро, перші сильні поштовхи були зафіксовані о 18:38 у п'ятницю, і їхній епіцентр знаходився між містами Ніор та Ла-Рошель.. Магнітуда цих поштовхів становила від 5,3 до 5,8.

Поштовхи магнітудою 5 були відчутні о 4:27 ранку в тому ж районі департаменту Де-Севр.. Пожежно-рятувальні служби перебувають у стані готовності та реагують на виклики, перевіряючи стан будівель”, - повідомили представники префектури департаменту.

Місцевих жителів закликали не затримуватись усередині та не підходити до будівель, які можуть здатися ненадійними після цих поштовхів.



Наразі немає офіційної інформації про руйнування, однак із французьких ЗМІ стало відомо, що після поштовхів у стінах кількох історичних храмів у департаменті Де-Севр з'явилися тріщини.