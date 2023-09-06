Сильні грози та шторм: Південна Німеччина під впливом стихії

18:56 18 серпня Київ, Україна

Увечері 17 серпня та вночі на 18 серпня у південній частині Німеччини пройшли сильні грози, які призвели до підтоплень, падіння дерев та штормів. Щонайменше чотири особи постраждали, одна людина зникла безвісти.



Про це повідомляє німецька агенція DPA.



Наголошується, що весляр на австрійському боці Боденського озера, розташованого на кордоні з Німеччиною, зник безвісти під час шторму увечері 17 серпня. Екстрені служби обшукали озеро за допомогою кількох човнів та вертольота, але були змушені призупинити зусилля через темряву. У п'ятницю 18 серпня поліція відновила пошуки чоловіка.



Також у місті Турнау 71-річний чоловік отримав серйозні поранення після того, як дерево впало на його автомобіль.



Ще троє людей, у тому числі 3-місячне немовля, були госпіталізовані у Вайссенбурзі-Гунценгаузені після того, як вітер повалив гілки на машини.