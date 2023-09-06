Сильний землетрус у Боготі, Колумбія: є поранені та загиблі

09:25 18 серпня Київ, Україна

Землетрус магнітудою 6,3 стався у столиці Колумбії, Боготі, у п'ятницю, 18 серпня. Щонайменше одна людина загинула, ще кілька дістали поранення.



Епіцентр землетрусу перебував на південному сході столиці. Землетрус відчувався в кількох містах Колумбії, а також у сусідніх країнах, таких як Венесуела та Еквадор.



У Боготі землетрус викликав перебої з електрикою та водопостачанням, а також пошкодження будівель. У Конгресі Колумбії землетрус зірвав кілька гіпсових прикрас.



Агентство цивільної оборони Колумбії повідомило, що мешканців було евакуйовано з усього муніципалітету Кальваріо на південний схід від столиці. Вікна та двері у будівлях цього району були пошкоджені землетрусами.



У місті Вільявісенсіо після землетрусу також зафіксовано зсуви ґрунту. За даними колумбійських сейсмологів, після землетрусу було зафіксовано повторні поштовхи за кілька хвилин. Національна геологічна служба Колумбії відзначила другий землетрус магнітудою 5,6, а наступний афтершок – 4,8 бала.