Найсильніші за 140 років зливи паралізували Гонконг

Рекордні дощі паралізували більшу частину Гонконгу у п'ятницю: раптова повінь затопила станції метро, водії застрягли на дорогах. Влада призупинила роботу шкіл та закликала громадськість шукати безпечні притулки.
Про це пише CNN.
Місцеві жителі змушені були пробиратися крізь каламутні коричневі повені під час сильних дощів. У деяких низовинах вулиці перетворилися на бурхливі потоки, і влада була змушена рятувати автомобілістів, що застрягли у своїх машинах.
Злива почалася пізно ввечері в четвер, коли обсерваторія Гонконгу зафіксувала понад 158 міліметрів, що є найвищою погодинною кількістю опадів з початку записів у 1884 році. Згідно з онлайн-сайтом даних про погоду OGimet, у деяких частинах густонаселеного міста з населенням 7,5 мільйона населення випало майже 500 мм опадів за 24 години.
Екстремальні умови застали зненацька багатьох жителів і сталися лише за кілька днів після того, як Гонконг накрив найсильніший тайфун за останні п'ять років.
Злива і потоп у п'ятницю спричинили масові збої у транспорті та бізнесі у фінансовому центрі, фондовий ринок скасував ранкові торги, а всі школи закрили на день. У п'ятницю влада звернулася до компаній із проханням дозволити другорядним працівникам залишатися вдома або шукати безпечного притулку, посилаючись на небезпечні умови подорожей.
Міська залізнична станція громадського транспорту оголосила, що зупиняє рух на одній зі своїх ліній після того, як станцію в районі Вонг Тай Сін затопило.
У той час, як більшість станцій метро залишалися відкритими, всі основні автобусні, трамвайні та поромні переправи призупинено. Декілька трас також перекрито через загрозу зсувів.
Місто залишається під найвищим попередженням через дощ. Офіційне бюро погоди закликало людей залишатися вдома та шукати притулок, а мешканців біля річок розглянути можливість евакуації. Уряд також попередив, що можливий ризик затоплення в північному районі міста, що прилягає до материкового Китаю, після того, як сусіднє місто Шеньчжень заявило, що випустить воду з резервуара.
Про це пише CNN.
Місцеві жителі змушені були пробиратися крізь каламутні коричневі повені під час сильних дощів. У деяких низовинах вулиці перетворилися на бурхливі потоки, і влада була змушена рятувати автомобілістів, що застрягли у своїх машинах.
Злива почалася пізно ввечері в четвер, коли обсерваторія Гонконгу зафіксувала понад 158 міліметрів, що є найвищою погодинною кількістю опадів з початку записів у 1884 році. Згідно з онлайн-сайтом даних про погоду OGimet, у деяких частинах густонаселеного міста з населенням 7,5 мільйона населення випало майже 500 мм опадів за 24 години.
Екстремальні умови застали зненацька багатьох жителів і сталися лише за кілька днів після того, як Гонконг накрив найсильніший тайфун за останні п'ять років.
Злива і потоп у п'ятницю спричинили масові збої у транспорті та бізнесі у фінансовому центрі, фондовий ринок скасував ранкові торги, а всі школи закрили на день. У п'ятницю влада звернулася до компаній із проханням дозволити другорядним працівникам залишатися вдома або шукати безпечного притулку, посилаючись на небезпечні умови подорожей.
Міська залізнична станція громадського транспорту оголосила, що зупиняє рух на одній зі своїх ліній після того, як станцію в районі Вонг Тай Сін затопило.
У той час, як більшість станцій метро залишалися відкритими, всі основні автобусні, трамвайні та поромні переправи призупинено. Декілька трас також перекрито через загрозу зсувів.
Місто залишається під найвищим попередженням через дощ. Офіційне бюро погоди закликало людей залишатися вдома та шукати притулок, а мешканців біля річок розглянути можливість евакуації. Уряд також попередив, що можливий ризик затоплення в північному районі міста, що прилягає до материкового Китаю, після того, як сусіднє місто Шеньчжень заявило, що випустить воду з резервуара.
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