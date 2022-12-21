Сі Цзіньпін зустрівся з медведєвим і назвав війну - "українською кризою"

12:21 21 грудня Київ, Україна

Експрезидент росії та заступник голови радбезу росії дмитро медведєв з неанонсованим візитом прибув до Китаю, він зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні. Вони обговорили у тому числі й війну росії проти України.

Як пише Reuters з посиланням на китайське держагентство "Сіньхуа", Китай висловив сподівання, що обидві сторони "українського конфлікту виявлять стриманість і вирішать проблеми політичним шляхом".

Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що щодо "української кризи" Китай завжди визначав свою позицію та політику виходячи із суті самого питання, обстоюючи об'єктивну та справедливу позицію та активно просуваючи мирні переговори. Також висловив сподівання, що всі зацікавлені сторони виявлятимуть розумну стриманість, вестимуть всебічний діалог і вирішуватимуть спільні проблеми в галузі безпеки політичними засобами, повідомляє китайське державне агентство "Сіньхуа".



Крім того, Сі Цзіньпін у ході переговорів із медведєвим висловив сподівання, що Комуністична партія Китаю та "єдина росія" зможуть "сприяти спілкуванню та давати мудрість для поглиблення стратегічної співпраці між Китаєм та росією".

Нагадаємо, Китай не засудив росію за повномасштабне вторгнення в Україну.



Китайська влада обережно коментує війну: з одного боку, вона не підтримала росію, коли ООН голосувала за резолюцію з засудженням вторгнення росії в Україну, але з іншого — не стали виступати проти вторгнення. Також Китай неодноразово закликав владу України та росії до мирного врегулювання конфлікту.