Сі Цзіньпін пропустить саміт G20 у Нью-Делі

16:45 04 вересня Київ, Україна

Китайський лідер Сі Цзіньпін пропустить майбутній саміт країн G20, який відбудеться у Нью-Делі. Замість нього на захід вирушить прем'єр Державної ради Китайської Народної Республіки Лі Цян, як було оголошено Міністерством закордонних справ Китаю в понеділок, 4 вересня.

"На запрошення уряду Республіки Індія прем'єр Держради Лі Цян візьме участь у 18 саміті G20, який пройде в Нью-Делі, Індія, з 9 по 10 вересня", - йдеться в офіційному повідомленні.

На брифінгу представниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін наголосила, що "Китай сподівається, що на майбутньому саміті G20 у Делі буде досягнуто згоди щодо вирішення економічних та розвитку пов'язаних проблем, що зміцнить впевненість у світовій економіці та сприятиме загальному процвітанню та зростанню".