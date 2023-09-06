Сі Цзіньпін пропустить саміт G20 у Нью-Делі

Китайський лідер Сі Цзіньпін пропустить майбутній саміт країн G20, який відбудеться у Нью-Делі. Замість нього на захід вирушить прем'єр Державної ради Китайської Народної Республіки Лі Цян, як було оголошено Міністерством закордонних справ Китаю в понеділок, 4 вересня.
На брифінгу представниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін наголосила, що "Китай сподівається, що на майбутньому саміті G20 у Делі буде досягнуто згоди щодо вирішення економічних та розвитку пов'язаних проблем, що зміцнить впевненість у світовій економіці та сприятиме загальному процвітанню та зростанню".
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