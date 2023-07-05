Сі Цзіньпін застеріг путіна від використання ядерної зброї проти України - ЗМІ

15:04 05 липня Київ, Україна

Керівник Китаю Сі Цзіньпін попередив президента росії володимира путіна про наслідки ядерної атаки проти України.



Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела.

"За словами західних та китайських офіційних осіб, Сі Цзіньпін особисто застеріг володимира путіна від застосування ядерної зброї в Україні", - пише видання.

За даними журналістів, лідер Компартії Китаю висловив свою позицію путіну під час офіційного візиту до москви у березні.



Зокрема, старший радник китайського уряду заявив, що стримування путіна від застосування ядерної зброї було провідною частиною зусиль Китаю щодо відновлення зіпсованих зв'язків з Європою, оскільки повномасштабне вторгнення росії в Україну привело москву та Пекін як її союзника до протистояння з більшою частиною континенту.



При цьому колишній китайський чиновник також підтвердив, що Сі Цзіньпін особисто закликав путіна не використовувати ядерну зброю. Як повідомляють журналісти, путін залишився розчарований через те, як візит лідера Китаю не приніс росії ніяких відчутних результатів.



Видання пише, що публічно Китай виступає проти застосування ядерної зброї у конфлікті в Україні, проте Захід сумнівається у щирості китайської сторони. Однак попередження, зроблені путіну Сі Цзіньпіном, дають надію, що Китай робить аналогічні заяви і в непублічній площині.