Швейцарський виробник шоколаду Lindt вирішив повністю піти з російського ринку

17:36 16 серпня Київ, Україна

Швейцарський виробник шоколаду Lindt&Sprüngli оголосив, що повністю згортає російський бізнес. Компанія призупинила роботу своїх магазинів у росії ще на початку березня, невдовзі після початку війни в Україні.



У заяві на сайті компанії зазначається, що Lindt підтримає своїх співробітників у росії і діятиме відповідно до місцевого законодавства.



Lindt & Spruengli AG - один із найбільших виробників преміального шоколаду. Виробництво компанії ведеться на 11 фабриках у Європі та США. Найвідоміша продуктова лінійка компанії - цукерки Lindor.



За оцінкою Єльського університету, після початку російського вторгнення в Україну вже понад тисячу іноземних компаній оголосили, що підуть або обмежать діяльність у росії.