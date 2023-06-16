Швейцарські лікарі вживили у мозок паралізованого чоловіка імпланти. Тепер він знову може ходити

Лікарі у Швейцарії провели інноваційну операцію, під час якої було вживлено імпланти в мозок та хребет 40-річного чоловіка, чиї ноги були паралізовані протягом 12 років.
Дослідження, опубліковане в журналі Nature, повідомляє, що ці імпланти передають імпульси від мозку до кінцівок, що дозволяє людині відновити контроль над ними.
Житель Нідерландів Герт-Ян Оскам потрапив в аварію на велосипеді та отримав травму шиї, внаслідок чого було пошкоджено спинний мозок. У чоловіка повністю паралізувало ноги та частково руки. Тепер Оскам може стояти, ходити і навіть підніматися східцями.
Пристрій, який називають «мозковим хребетним інтерфейсом», розроблено на основі праць нейробіолога Грегуара Куртіна зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні та його колег. У 2018 році вчені продемонстрували технологію, за допомогою якої стимулювали нижню частину хребта електричними імпульсами, тим самим відновлюючи рухливість у людей із травмами спинного мозку. Операцію з імплантації в череп провела нейрохірург з Університету Лозанни, професор Джоселін Блох.
Оскам був одним із учасників цього експерименту. Нова система з'єднала імплант, що вже знаходився в його хребті, з двома імплантами, вживленими в череп так, що дві сітки з 64 електродами упираються в мембрану, що покриває мозок. Коли пацієнт думає про ходьбу, імпланти в черепі виявляють електричну активність у корі головного мозку, потім сигнал передається бездротовою мережею в комп'ютер, який Оскам носить в рюкзаку, а звідти інформація надходить на генератор спинних імпульсів.
Після 40 сеансів, під час яких пацієнт навчався використовувати пристрій, він відновив здатність довільно рухати ногами та ступнями.
Після 40 сеансів, під час яких пацієнт навчався використовувати пристрій, він відновив здатність довільно рухати ногами та ступнями.
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