Швейцарські лікарі вживили у мозок паралізованого чоловіка імпланти. Тепер він знову може ходити

20:15 25 травня Київ, Україна

Лікарі у Швейцарії провели інноваційну операцію, під час якої було вживлено імпланти в мозок та хребет 40-річного чоловіка, чиї ноги були паралізовані протягом 12 років.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, повідомляє, що ці імпланти передають імпульси від мозку до кінцівок, що дозволяє людині відновити контроль над ними.

Житель Нідерландів Герт-Ян Оскам потрапив в аварію на велосипеді та отримав травму шиї, внаслідок чого було пошкоджено спинний мозок. У чоловіка повністю паралізувало ноги та частково руки. Тепер Оскам може стояти, ходити і навіть підніматися східцями.

Пристрій, який називають «мозковим хребетним інтерфейсом», розроблено на основі праць нейробіолога Грегуара Куртіна зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні та його колег. У 2018 році вчені продемонстрували технологію, за допомогою якої стимулювали нижню частину хребта електричними імпульсами, тим самим відновлюючи рухливість у людей із травмами спинного мозку. Операцію з імплантації в череп провела нейрохірург з Університету Лозанни, професор Джоселін Блох.

Оскам був одним із учасників цього експерименту. Нова система з'єднала імплант, що вже знаходився в його хребті, з двома імплантами, вживленими в череп так, що дві сітки з 64 електродами упираються в мембрану, що покриває мозок. Коли пацієнт думає про ходьбу, імпланти в черепі виявляють електричну активність у корі головного мозку, потім сигнал передається бездротовою мережею в комп'ютер, який Оскам носить в рюкзаку, а звідти інформація надходить на генератор спинних імпульсів.



Після 40 сеансів, під час яких пацієнт навчався використовувати пристрій, він відновив здатність довільно рухати ногами та ступнями.