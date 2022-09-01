Швейцарська компанія Logitech йде з ринку росії

Швейцарська компанія Logitech, яка займається виробництвом клавіатур, комп'ютерних мишок та вебкамер, йде з ринку росії.
Про це із посиланням на власні джерела повідомляє російське видання CNews у понеділок, 29 серпня.
Співробітники представництва компанії у росії відпрацюють останній робочий день 31 серпня.
Logitech виготовляє не тільки клавіатури, миші, колонки, геймпади, джойстики та інше обладнання для геймерів, а й гарнітури та камери, необхідні для відеоконференції.
У самій компанії не прокоментували інформацію про відхід з російського ринку.
Зазначимо, що компанія призупинила ще у квітні постачання своєї продукції в рф через повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Співробітники представництва компанії у росії відпрацюють останній робочий день 31 серпня.
Logitech виготовляє не тільки клавіатури, миші, колонки, геймпади, джойстики та інше обладнання для геймерів, а й гарнітури та камери, необхідні для відеоконференції.
У самій компанії не прокоментували інформацію про відхід з російського ринку.
Зазначимо, що компанія призупинила ще у квітні постачання своєї продукції в рф через повномасштабне вторгнення росії в Україну.
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