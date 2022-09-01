Швейцарська компанія Logitech йде з ринку росії

17:47 29 серпня Київ, Україна

Швейцарська компанія Logitech, яка займається виробництвом клавіатур, комп'ютерних мишок та вебкамер, йде з ринку росії.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє російське видання CNews у понеділок, 29 серпня.



Співробітники представництва компанії у росії відпрацюють останній робочий день 31 серпня.



Logitech виготовляє не тільки клавіатури, миші, колонки, геймпади, джойстики та інше обладнання для геймерів, а й гарнітури та камери, необхідні для відеоконференції.



У самій компанії не прокоментували інформацію про відхід з російського ринку.



Зазначимо, що компанія призупинила ще у квітні постачання своєї продукції в рф через повномасштабне вторгнення росії в Україну.