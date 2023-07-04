Швейцарія приєднатися до європейської програми ППО

20:19 04 липня Київ, Україна

Швейцарія планує приєднатися до європейської програми протиповітряної оборони під назвою Sky Shield (Небесний щит), заявили в уряді.. На думку деяких критиків, рішення нібито не відповідає давній традиції зберігати нейтралітет.



Європейський «Небесний щит» — це програма, ініціатором якої виступила Німеччина 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну.



За словами представника міністерства оборони Швейцарії, глава відомства Віола Амхерд підпише заяву про бажання приєднатися до "Небесного щита" під час зустрічі зі своїми колегами з Австрії та Німеччини у п'ятницю, 7 червня.

"Швейцарія бажає брати участь в ініціативі "Небесний щит" і в Берні незабаром ми підпишемо документ про це", - уточнили в міністерстві.

До проекту Sky Shield вже приєдналися 17 європейських країн, включаючи Німеччину, Велику Британію, Фінляндію та Швецію.. Програма передбачає оптимізацію протиповітряної оборони за рахунок спільних закупівель, покращеної логістики, а також навчання персоналу спільними зусиллями та технічним обслуговуванням систем з урахуванням рівного фінансування..



Нейтральна Швейцарія зазнає зростання тиску з боку своїх європейських сусідів через свою політику.