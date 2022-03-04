Дістали навіть швейцарців: незважаючи на свій нейтральний статус, Швейцарія запровадила широкий спектр санкцій проти Росії.
Це зокрема:
🔻Заборона на експорт багатьох промислових товарів
🔻Широкі обмеження на фінансову діяльність
🔻В тому числі виключення російських банків із системи фінансових платежів SWIFT
🔻Уряд Швейцарії також підтвердив, що заморожує активи олігархів, які мають зв'язки з Путіним
Конкретні позиції:
🔴Експорт в Росію деяких товарів та послуг нафтового сектору більше не дозволяється
🔴Заборонено також експорт окремих товарів та технологій, які можуть бути використані в авіаційній та космічній промисловості
🔴Банки та інші фінансові компанії зіткнуться з обмеженнями у торгівлі цінними паперами, видачі кредитів або прийманні депозитів. Це включає операції із російським Центробанком.
🔴Асоціація швейцарських банкірів викинула зі своїх рядів російський Газпромбанк та Ощадбанк
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