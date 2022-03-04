17:38 04 березень Київ, Україна

Дістали навіть швейцарців: незважаючи на свій нейтральний статус, Швейцарія запровадила широкий спектр санкцій проти Росії.



Це зокрема:



🔻Заборона на експорт багатьох промислових товарів



🔻Широкі обмеження на фінансову діяльність



🔻В тому числі виключення російських банків із системи фінансових платежів SWIFT



🔻Уряд Швейцарії також підтвердив, що заморожує активи олігархів, які мають зв'язки з Путіним



Конкретні позиції:



🔴Експорт в Росію деяких товарів та послуг нафтового сектору більше не дозволяється



🔴Заборонено також експорт окремих товарів та технологій, які можуть бути використані в авіаційній та космічній промисловості



🔴Банки та інші фінансові компанії зіткнуться з обмеженнями у торгівлі цінними паперами, видачі кредитів або прийманні депозитів. Це включає операції із російським Центробанком.



🔴Асоціація швейцарських банкірів викинула зі своїх рядів російський Газпромбанк та Ощадбанк