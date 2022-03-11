Швейцарія ввела санкції проти РФ за Керченський міст

13:20 16 жовтень Київ, Україна

Швейцарія слідом за Великобританією ввела санкції проти громадян і компаній, пов'язаних з будівництвом моста через Керченську протоку, про це йдеться в документах Швейцарського секретаріату економіки.



У розширений список санкцій увійшли гендиректор "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін.



Крім цього, під санкції підпали "Ленпромтранспроект", Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця, Кримська перша страхова компанія.



Санкції забороняють в тому числі експорт товарів подвійного призначення, ведення фінансових операцій без відповідного дозволу, укладення нових бізнес-контрактів.



У четвер Рада ЄС ухвалила рішення про доповнення переліку індивідуальних санкцій щодо осіб і організацій, які підривають, на думку Євросоюзу, цілісність і суверенітет України, перерахованими вище двома фізичними та чотирма юридичними особами, причетними до будівництва Керченського мосту.



Згідно з даними, опублікованими в четвер в "Офіційному журналі" ЄС, ці особи "брали участь в проєкті з'єднання залізничної інфраструктури незаконно анексованого Криму та Росії".



Рада прийняла рішення за письмовою процедурою. Обмежувальні заходи, передбачені індивідуальними санкціями, вводять заборону на поїздки до ЄС і заморожування фінансових активів в Євросоюзі.



Індивідуальні санкції ЄС щодо осіб і організацій, які "підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", були вперше введені 17 березня 2014 року.



Крім того, як реакцію на події в Україні, ЄС прийняв економічні санкції щодо певних секторів російської економіки і обмежувальні заходи "у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя".



Компанія "Гранд Сервіс Експрес" створена в 2002 році, спеціалізується на перевезеннях в поїздах підвищеної комфортності, в тому числі на напрямку Москва - Санкт-Петербург. З 2019 року здійснює перевезення в Крим, підпавши за це під санкції США. "Стройгазмонтаж" - це генпідрядник будівництва Керченського мосту.