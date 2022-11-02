Швейцарія ввела санкції проти Ірану через постачання дронів росії

18:59 02 листопада Київ, Україна

Уряд Швейцарії повідомив, що країна приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Ірану у зв'язку із постачанням дронів-камікадзе росії.

Про це йдеться на сайті уряду.

"Федеральний департамент економіки та енергетики (EAER), відповідальний за санкції, вирішив спільно з Федеральним департаментом закордонних справ (FDFA) прийняти санкції ЄС щодо постачання росії іранських безпілотників", - йдеться в повідомленні.

У швейцарському уряді нагадали, що 20 жовтня ЄС ввів санкції проти трьох іранських фізичних осіб та однієї іранської організації, причетних до розробки та постачання до росії безпілотників, які використовувалися під час війни в Україні.



Водночас уряд вирішив не долучатися до санкцій ЄС, введених проти Ірану 17 жовтня у зв'язку з протестами.. Там засудили застосування сили іранськими правоохоронцями та закликали Іран виконувати свої зобов'язання з прав людини на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.



Також в уряді повідомили, що Швейцарія зберігає далекосяжні санкції, які вже накладені на Іран. До них належать фінансові санкції, санкції на поїздки та товари.