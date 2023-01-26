Швейцарія запровадила санкції проти двохсот російських фізичних та юридичних осіб

12:54 26 січня Київ, Україна

У той час поки російський агресор продовжує тероризувати Україну, влада Швейцарії погодила додатковий пакет санкцій проти країни-окупанта.



Як йдеться у повідомленні уряду Швейцарії, санкції було введено щодо 200 фізичних та юридичних осіб.

"Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень розпочав внесення поправок до додатку до відповідної постанови в рамках своєї компетенції та затвердив, серед іншого, санкції щодо ще близько 200 фізичних та юридичних осіб", - зазначили у відомстві.

До переліку обмежень включено заборону на послуги в галузі тестування продуктів, реклами, досліджень ринку та послуг з опитування громадської думки, а також нові заходи контролю та обмеження на експорт різних товарів, у тому числі товарів подвійного призначення, товарів для військового та технологічного вдосконалення або розвитку оборонно-промислового комплексу чи товарів, що сприяють нарощуванню промислового потенціалу росії.