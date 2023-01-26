Швейцарія запровадила санкції проти двохсот російських фізичних та юридичних осіб

У той час поки російський агресор продовжує тероризувати Україну, влада Швейцарії погодила додатковий пакет санкцій проти країни-окупанта.
Як йдеться у повідомленні уряду Швейцарії, санкції було введено щодо 200 фізичних та юридичних осіб.
Як йдеться у повідомленні уряду Швейцарії, санкції було введено щодо 200 фізичних та юридичних осіб.
До переліку обмежень включено заборону на послуги в галузі тестування продуктів, реклами, досліджень ринку та послуг з опитування громадської думки, а також нові заходи контролю та обмеження на експорт різних товарів, у тому числі товарів подвійного призначення, товарів для військового та технологічного вдосконалення або розвитку оборонно-промислового комплексу чи товарів, що сприяють нарощуванню промислового потенціалу росії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі