Швейцарія: у ресторані на висоті 3 тисячі метрів спалахнула пожежа

19:19 19 вересня Київ, Україна

Пожежа на гірській станції Ле Дьяблере у швейцарських Альпах знищила ресторан Botta, спроектований зірковим архітектором Маріо Ботта.

Про це повідомляє SRF.

За даними поліції, роботи з гасіння дуже складні. Об'єкт розташований на висоті три тисячі метрів над рівнем моря, дістатися до нього

можна лише на гелікоптері.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки на момент пожежі на місці нікого не було. Наскільки постраждали технічні системи

канатної дороги, поки неясно. Канатну дорогу буде закрито.

Прокуратура розпочала розслідування щодо встановлення причини пожежі.